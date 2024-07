Faida trapper, la Corte d’Appello di Milano dimezza la pena per Baby Gang. Sentenza più lieve anche per Simba La Rue

Colpevoli sì, ma con attenuanti. Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang sono stati condannati in appello rispettivamente a 4 anni e 6 mesi e a 2 anni e 9 mesi nel processo per la sparatoria di corso Como del luglio 2022. I due in primo grado erano stati condannati con rito abbreviato rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e 2 mesi: per Baby Gang in particolare dunque la pena risulta quasi dimezzata. Si attende ora di conoscere le motivazioni della revisione della pena da parte dei giudici della terza corte penale d’appello (collegio Peragallo-Puccinelli-Gargiulo) di Milano. Baby Gang, il 23enne da milioni di follower è uscito da poco dal carcere di Busto Arsizio ed è tornato ai domiciliari. Oggi era presente in aula con i suoi legali Niccolò Vecchioni e Jacopo Cappetta.

La sparatoria e l’iter

La sentenza che coinvolge i due artisti riguarda i fatti accaduti nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, a Milano, nella movida di corso Como, dove furono feriti due cittadini senegalesi. Oltre a Simba La Rue e Baby Gang in primo grado erano stati condannati anche sei giovani del gruppo con pene fino a 5 anni e 8 mesi, tra cui Faye Ndiaga, il giovane che materialmente sparò ai due africani. A giugno la Procura generale di Milano aveva chiesto la conferma delle 8 condanne stabilite nel primo grado del 15 novembre scorso.

Leggi anche: