Cheetos non ha venduto un sacchetto di patatine con la grafica di due ragazzi che si baciano

Un appassionato bacio tra due ragazzi truccati con i colori dell’arcobaleno. Questo è quello che si vede su una confezione di patatine Cheetos in concomitanza con la conclusione di giugno, mese del pride. Tuttavia, Cheetos non ha mai venduto un sacchetto di patatine con la grafica di due ragazzi che si baciano, e l’immagine che circola sui social è stata generata con l’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Circola l’immagine di una confezione di patatine Cheetos in cui due ragazzi truccati con colori arcobaleno si baciano.

L’immagine è stata generata con l’intelligenza artificiale.

Non mostra una vera confezione di patatine del marchio.

Cheetos non ha commercializzato un sacchetto di patatine con questa grafica.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Sempre peggio!!!

I ragazzi che si baciano

L’immagine circola in concomitanza con la conclusione di giugno, mese dell’orgoglio LGBT, durante il quale molte aziende celebrano il loro supporto alla comunità con varie e iniziative e tingendo d’arcobaleno le confezioni dei loro prodotti.

Cheetos non ha venduto il sacchetto

Tuttavia, questo sacchetto non è stato veramente commercializzato dall’azienda produttrice delle patatine Cheetos, marca molto nota negli Usa. Questo può essere verificato notando che l’immagine non appare tra quelle pubblicate sul profilo Facebook, dove l’azienda è solita postare le proprie confezioni speciali e a tema.

L’intelligenza artificiale

Inoltre, il sacchetto di patatine mostra i segni tipici lasciati dall’intelligenza artificiale. La scritta in basso a destra e quelle che circondano il claim «flaming hot», sono illeggibili. Le mani del ragazzo sulla destra, poi, si fondono nel collo del ragazzo sulla sinistra.

Infine, nella parte in alto a sinistra del sacchetto, si vede la firma lasciata dalla pagina che ha pubblicato l’immagine generata con l’intelligenza artificiale: Grippy Sock AI.

Conclusioni

Potrebbe sembrare una grafica adottata per il mese dell’orgoglio LGBT, ma quella che si vede su un sacchetto di patatine in alcuni post sui social è un’immagine generata con l’intelligenza artificiale e non una vera confezione. Infatti, Cheetos non ha venduto un sacchetto di patatine con la grafica di due ragazzi che si baciano.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: