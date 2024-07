Firenze, sale di notte sulla cupola del Duomo e posta tutto sui social: sarà denunciato. A maggio il blitz a Milano – Il video

Ancora una “bravata” su uno dei monumenti simbolo d’Italia. Il 17enne aveva già rischiato la vita per scattarsi un selfie con la Madonnina in cima al Duomo di Milano, con tanto di foto e video pubblicati sui social a fine maggio per fare incetta di reazioni e visualizzazioni. In queste ore ha pubblicato le testimonianze dell’ultima impresa, anche questa abusiva, dopo aver scalato il Duomo di Firenze fino alla cupola di Brunelleschi. Secondo chi ha visionato i filmati, l’azione sarebbe avvenuta almeno 15 giorni fa perché gli attuali teli utilizzati per coprire il cantiere di restauro sono diversi da quelli mostrati dalle indagini. L’Opera del Duomo di Firenze ha avviato accertamenti, per capire se c’è stata una falla nella sicurezza, perché l’allarme non è scattato e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, e ha annunciato che il giovanissimo climber in cerca di like verrà denunciato. Sembrerebbe che non ci siano danni. Nelle immagini postate sui social, si vede Dedelate – questo il suo nome sui social – camminare sulle protezioni esterne della cupola in evidente pericolo, considerato che nei punti più alti si arriva anche a 100 metri e c’è un forte vento. Per uscire dovrebbe aver utilizzato una scala metallica provvisoria del cantiere. Secondo l’Opera, il piano è stato progettato da tempo, con sopralluoghi e annotazioni degli orari, e con l’acquisizione di informazioni sui percorsi interni ed esterni al Duomo. «La Cattedrale di Firenze è luogo sacro e complesso monumentale Patrimonio dell’Umanità», ha dichiarato Luca Bagnoli, presidente dell’Opera, «purtroppo per qualcuno è anche parco giochi, e questo amareggia. Al resto penseranno le autorità preposte». Il 17enne in passato, oltre al Duomo di MIlano, è salito abusivamente anche sul Castello Sforzesco e al Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo.

