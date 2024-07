Strage di Erba, è il giorno del verdetto sulla revisione del processo. Olindo: «Ci spero davvero». Ecco cosa può succedere

Oggi i giudici della Corte d’Appello di Brescia decidono sulle istanze di revisione presentate dalla difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba in cui nel dicembre 2006 rimasero uccise quattro persone, tra cui un bimbo di due anni. Le prospettive all’orizzonte in sostanza sono due: o i magistrati optano per una dichiarazione di inammissibilità, quindi confermano la sentenza di condanna, oppure si dispongono nuove prove, come chiesto dalla difesa, e si apre un nuovo processo. «Io ci spero davvero nella revisione», ha commentato speranzoso Olindo in una pausa dei lavori. La decisione potrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Il procuratore ha annunciato un intervento breve e ha fatto sapere che non farà repliche perché «abbiamo ritenuto che a un anno di distanza dalla presentazione della prima richiesta di revisione sia giunto il momento di sentire la parola del giudice».

Chi c’è in aula

A parlare dai corridoi del Tribunale sono pure i figli di Mario Frigerio, unico sopravvissuto della strage di Erba, morto poi nel 2014, che fu teste principale nel processo. «Sperano che tutto ciò oggi abbia una fine, perché non ne possono più», dichiara il suo avvocato giunto in tribunale a Brescia. In aula sono arrivati anche gli avvocati di Rosa e Olindo che, naturalmente, confidano in una riapertura del processo, così come è presente anche Azouz Marzouk, marito di Raffaella e padre del piccolo Youssef (entrambi vittime), costituitosi parte civile sebbene creda nell’innocenza dei due. Nessuna replica neanche dalle parti civili. Dovrebbero essere presenti anche i due coniugi che, tuttavia, hanno fatto richiesta di non essere ripresi sin dalla prima udienza.

