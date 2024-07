Parma, incidente ferroviario tra treno merci e un regionale: ferito il macchinista e due persone nelle vicinanze

A Parma, all’altezza di via Toscana, attorno alle 16, un treno merci diretto verso Reggio Emilia e uno passeggeri regionale destinato verso la stazione di Parma, si sono toccati provocando un forte boato. Il macchinista del primo convoglio si è ferito così come due persone, colpite dai sassi della massicciata mentre si trovavano lungo la strada che costeggia i binari. Non sarebbero gravi. Il carico del treno merci ha però invaso la carreggiata creando così pali divelti e auto danneggiate dai sassi, arrivati come proiettili sulle vetture nelle vicinanze. Sul posto i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, carabinieri, polizia e anche il sindaco di Parma Michele Guerra.

