Questo video non mostra un uomo arrestato perché aveva ripreso l’arrivo del missile dell’ospedale pediatrico di Kiev

Si sostiene che sia accusato di aver fornito il video virale usato dai russi per accusare Kiev, ma la vicenda risulta diversa e la narrazione non regge

Circola il video di un uomo arrestato dopo il bombardamento russo dell’ospedale pediatrico di Kiev. Secondo la narrazione, si tratterebbe dell’autore del noto video che riprende il missile mentre scende e colpisce la struttura. Per quale motivo sarebbe stato arrestato? Secondo i diversi post social, l’aver realizzato il video che avrebbe consentito ai russi di identificare un missile ucraino abbattersi contro l’ospedale pediatrico. La storia risulta ben diversa, anche per quanto riguarda il video del missile.

Il video del missile non ha dimostrato che fosse ucraino, ma russo.

La fonte del video non sostiene che sia stato arrestato a causa della clip del missile.

Secondo i testimoni, l’uomo parlava in russo mentre faceva qualche filmato vicino al luogo dell’impatto.

All’arrivo degli agenti, l’uomo avrebbe iniziato a parlare solo in inglese.

Ritenuto straniero e sospetto, è stato arrestato e portato via per accertamenti.

La narrazione russa che accusa Kiev risulta diffusa tempo dopo l’arresto.

Ecco il testo che circola con le riprese del presunto arresto dell’autore del video:

La Gestapo di Zelensky ha arrestato il ragazzo che ha girato il video dove si vede, senza ombra di dubbio, che il missile che cade sull’ospedale a Kiev è un missile antiaereo AIM-120 in dotazione al sistema di difesa aerea NASAMS dei naziukraini ! Ciò ha vanificato tutti gli sforzi della sporca propaganda nazista e ripresa dai corrottissimi media occidentali che avevano parlato, ovviamente, di un missile russo…

Nel video leggiamo il seguente testo in italiano:

Una notizia dal campo di concentramento di Zelenskij: il ragazzo ucraino di Kiev che dal balcone di casa sua ha girato il video nel quale si vede che l’ospedale pediatrico è stato colpito da un missile statunitense dell’antiaerea ucraina, oggi pomeriggio è stato arrestato dalla polizia e dall’SBU, servizi segreti ucraini. Grazie a questo ragazzo l’intera operazione di propaganda occidentale ha fallito. Adesso gli ucronazisti si vendicheranno con lui.

La fonte del video

Il video è stato scaricato dal profilo TikTok @liberta.di.parola2.0. Risulta pubblicato «2 giorni fa» (come riportato nello screenshot qui sotto, realizzato in data 11 luglio 2024 alle ore 19:30), pertanto si potrebbe presumere intorno al 9 luglio o al massimo la sera di lunedì 8 luglio 2024.

Nel video è presente un watermark, quello del canale Telegram ucraino “РЕАЛЬНИЙ Київ” (@kievreal1). Lo stesso canale pubblica il video del missile, e in buona risoluzione, in un post di lunedì 8 luglio 2024 alle ore 22:07. Il video dell’arresto viene pubblicato molte ore prima (alle 14:56) con una descrizione che non combacia con quella della narrazione filorussa diffusa sui social.

Secondo il post del canale Telegram, un uomo straniero è stato arrestato vicino all’ospedale. Si sostiene qualcuno lo abbia sentito parlare in russo e che non abbia risposto ad alcuna domanda.

La vicenda è ripresa dai media ucraini

Secondo Rbc.ua sarebbe stato fermato perché parlava in inglese e filmava tutto nei pressi dell’ospedale appena bombardato. Korrespondent.net riporta che l’uomo è stato arrestato in quanto ritenuto sospetto e che l’avrebbero sentito parlare in inglese e in russo.

Un secondo video dell’arresto

Un secondo video, pubblicato lunedì 8 luglio alle 15:08 dal canale Telegram “УКРАЇНА СЕЙЧАС” (@u_now), mostra il volto della persona arrestata. Secondo il canale, i testimoni avrebbero sospettato di lui in quanto parlava in russo. Una volta fermato, avrebbe smesso di parlare in russo per parlare in inglese.

Perché la narrazione non regge

Il video del missile circolava da ben prima dell’arresto. Ci sono diverse pubblicazioni sui canali Telegram ucraini, alle ore 13:31 e 14:23. Uno di questi riporta la clip in alta risoluzione (sotto riportata nello screen), ossia quella che si era rivelata utile per identificare il missile russo sia da Open che da Bellingcat.

Il canale Telegram della propaganda russa “War on Fakes” aveva usato uno dei video, quello a bassa risoluzione (sotto riportato nello screen), per sostenere la teoria del missile ucraino.

Il post dove “War on Fakes” riporta la clip e l’analisi fuorviante risale a lunedì 8 luglio 2024 alle ore 15:39, ossia dopo l’arresto dell’uomo «straniero» a Kiev.

Conclusioni

L’uomo ripreso mentre viene arrestato a seguito del bombardamento dell’ospedale pediatrico di Kiev non viene indicato come l’autore del video del missile. La clip proviene da un canale ucraino dove si sostiene che l’uomo fosse uno straniero sospettato di parlare russo mentre filmava la zona del bombardamento. Secondo ulteriori post dei canali e media ucraini, al momento del fermo avrebbe iniziato a parlare solo in inglese. La narrazione del principale canale sostenitore della teoria del missile ucraino è iniziata a circolare dopo l’arresto. Il video, quello ad alta risoluzione, ha in realtà confermato la presenza del missile russo.

