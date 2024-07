Raid israeliano su Khan Younis, Hamas: «Almeno 71 morti tra gli sfollati». L’Idf nega: «Colpito il loro capo militare»

L’esercito israeliano ha confermato di aver «attaccato Muhammad Deif e Rafa Salameh», tra i massimi capi militari della brigata Al-Qassam, il braccio militare di Hamas. Deif in particolare sarebbe «ferito gravemente». Un portavoce dell’idf ha spiegato che i due erano «in un complesso civile che Hamas aveva recintato con alberi, in un’area aperta, recinzioni e piccoli edifici, che ha una struttura bassa e capannoni così che i terroristi potessero muoversi in sicurezza. Anche gli agenti di Hamas che avevano messo in sicurezza il complesso sono rimasti feriti».

Secondo Hamas, l’attacco israeliano avrebbe colpito il campo di Al-Mawasi pieno di sfollati a Khan Younis, a Sud di Gaza. Nel blitz sarebbero rimasti uccise 71 persone e ferite 289. L’Idf ha precisato che «non si tratta delle tende degli sfollati interni oltre la recinzione». Secondo l’esercito israeliano «l’attacco è stato accurato e che ha avuto come obiettivo solo il complesso di Hamas» e non la zona umanitaria designata. Sono stati usati «velivoli da combattimento hanno colpito diversi diversi piccoli obiettivi nello stesso complesso recintato da Hamas».

