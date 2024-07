Sicilia, un uomo viene lasciato dalla fidanzata e si vendica dando fuoco al suo palazzo

Nella serata del 12 luglio le fiamme hanno avvolto una palazzina in via Cacciatori delle Alpi a Vittoria, in Sicilia. L’incendio di natura dolosa è stato appiccato da un uomo di 28 anni: avrebbe reagito così alla rottura della relazione, voluta dalla fidanzata. Lei abitava in un appartamento del palazzo, ma a rischiare la vita è stata una signora che risiedeva all’ultimo piano dell’edificio. Bloccata dalle fiamme nella tromba delle scale e dal fumo che era salito in cima alla palazzina, la donna non è riuscita a mettersi in salvo con le sue forze: i Vigili del fuoco hanno dovuto allestire una scala esterna con cui sono riusciti a entrare nell’appartamento dalla finestra. Intanto, l’uomo che ha appiccato l’incendio è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Dopo il fermo della Polizia giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Ragusa.

Foto di copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Generica Vigili del Fuoco

Leggi anche: