Villa Certosa può diventare un albergo: l’interesse di Four Seasons per la storica dimora estiva di Silvio Berlusconi

Spunta un nuovo possibile acquirente di Villa Certosa, una delle residenze più celebri di Silvio Berlusconi, dove l’ex premier era solito trascorrere le estati. Dopo Hassanal Bolkiah, sultano del Brunei, anche alcuni rappresentanti di Four Seasons avrebbero visitato più volte la villa situata a Porto Rotondo, in Sardegna, messa in vendita dopo la morte del fondatore di Forza Italia. A darne notizia è l’Ansa, che parla di diversi sopralluoghi da parte di alcuni emissari del gruppo alberghiero, controllato da Bill Gates ma con un’importante partecipazione del saudita Al Waleed. Raggiunta dall’agenzia stampa, Four Seasons si è limitata a dire di «non aver annunciato alcun coinvolgimento con la proprietà di Villa Certosa in Sardegna». Allo stesso tempo, il gruppo alberghiero ha aggiunto che «l’Italia è un mercato fondamentale per la nostra azienda e valutiamo costantemente nuovi progetti con i nostri partner di sviluppo».

I piani per Villa Certosa

Four Seasons conta oltre 100 hotel e resort in tutto il mondo. In Italia, il colosso del settore alberghiero di lusso sta sviluppando due nuovi progetti: uno per lo storico albergo Danieli, a Venezia, l’altro nella zona di Ostuni, in Puglia. Secondo quanto riporta l’Ansa, una delle ipotesi a cui starebbe pensando Four Seasons per Villa Certosa è la trasformazione in una residenza di super lusso da dare in locazione. La struttura, però, potrebbe rendere difficile un progetto di questo tipo. L’incarico di vendere la residenza estiva di Silvio Berlusconi è stato affidato alla società immobiliare Dils, che vede tra gli azionisti anche la H14, controllata dai figli Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi.

Le altre residenze

Il valore della storica dimora estiva dell’ex premier è stimato tra i 300 e i 500 milioni di euro. Villa Certosa rappresenta una delle grandi proprietà che i figli del Cavaliere hanno deciso di mettere in vendita. Altre residenze sono rimaste invece in famiglia: Villa Campari, sul Lago di Como, è stata acquistata da Marina, mentre quella di Macherio, in Brianza, da Barbara. Non sarà venduta invece Villa San Martino, ad Arcore, la più celebre delle residenze di Silvio Berlusconi, che oggi ospita anche il suo mausoleo.

In copertina: Una veduta esterna di villa “La Certosa” a Porto Rotondo, in Sardegna (ANSA/Zappadu)

