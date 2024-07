Willie Peyote e Ditonellapiaga spaccano, Lucci e Anna Castiglia talento puro. Rhove, che noia. Le nostre recensioni delle uscite della settimana

Sick Luke torna con un prodotto estremamente cool, lui che è il producer che si è praticamente inventato la trap all’italiana. A proposito di cool e ritorni, non si può non citare quello dei mitici Otto Ohm, irresistibile Ditonellapiaga, così come il trio Willie Peyote/Fudasca/Pugni. Roy Paci ci trascina in pista con la sua Rumba d’estate, assolutamente imperdibili i singoli di chiello e Anna Castiglia. Alessio Bondì sempre meraviglioso così come Lucci, sbrilluccicante nel suo Vecchio Frac. Si per Sethu e Sally Cruz, si per Il Solito Dandy, ni per Rhove, no per Petit e questa ossessionante Mammamì, stavolta in versione remix. Di un altro pianeta il disco dei Sud Sound System, da non perdere quelli di Dani Faiv e Nicky Savage, una perla quello di Teseghella, una bomba quello di Michael Sorriso. Bocciata la visione musicale plastificata di Chadia e quella deludente di VillaBanks.

Chicca della settimana: Sambo, canzone dalla bellezza antica proposta da Mox e Serepocaiontas.

A voi tutte le nostre recensioni della settimana, le ultime per questa stagione musicale. Ci si rivede a settembre.

Buona estate e buona musica.