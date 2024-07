Gallipoli, bimba di sei anni si perde in spiaggia. Ritrovata dai poliziotti, ha percorso due chilometri a piedi sul litorale

Storia a lieto fine a Gallipoli ma anche tanta preoccupazione. I genitori di una bimba di sei anni hanno vissuto attimi drammatici quando hanno perso di vista la loro piccola sul litorale di Gallipoli. La bambina, che si trovava a riva con i fratellini, sembrava svanita nel nulla, in un affollato pomeriggio in spiaggia. L’allarme, diramato dalla sala operativa della Questura di Lecce ha fatto attivare fin da subito le ricerche. La bambina si trovava con la famiglia nel lido Conchiglie: è stata trovata nel lido Holiday beach in località di Rivabella. «La piccola aveva percorso oltre due chilometri e mezzo sul bagnasciuga tra i bagnanti, senza rendersene conto e probabilmente impaurita dal fatto che non riusciva a trovare la sua famiglia aveva iniziato a piangere disperatamente», spiegano dalla Polizia in un post sui social. Due pattuglie del reparto Prevenzione crimine e della volante del commissariato di Polizia di Gallipoli hanno raggiunto i genitori mentre una signora, notando la piccola piangere, è riuscita a intrattenerla fino all’arrivo degli agenti. La famiglia, contattata via radio, è stata rassicurata dalla bambina stessa. «Papà sto arrivando con la macchina della Polizia», ha raccontato la bambina.

«Il consiglio della Polizia di Stato che opera per la sicurezza del territorio è quello di non essere indifferenti a chi chiede aiuto mai e di non esitare a chiedere aiuto sempre quando ve ne sia la necessità. Chiamando il numero unico di emergenza 112 ci sarà sempre personale specializzato della Polizia pronto ad aiutare», spiegano dalla polizia.

Leggi anche: