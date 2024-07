Segue due anziani fino a casa, li picchia e li rapina: così le telecamere hanno incastrato il ladro a Milano – Il video

Ha seguito due anziani fino all’androne del loro palazzo per picchiarli e rapinarli un 41enne di Milano, arrestato grazie alle immagini della videosorveglianza. La rapina è avvenuta lo scorso 9 luglio, quando la coppia di anziani, 79 anni lui e 82 anni lei, stava tornando a casa e non si era accorta di essere seguita dall’uomo. Il 41enne, con precedenti di polizia, ha pedinato gli anziani finché non hanno raggiunto l’androne del palazzo. A quel punto si è scagliato con forza contro la donna. L’ha colpita con un pugno e l’ha scaraventata a terra. Il 79enne ha provato a trattenere l’aggressore, che è poi riuscito a scappare con il marsupio della donna che conteneva documenti e cellulare. I due anziani sono stati curati all’ospedale Fatebenefratelli, da cui sono stati dimessi con sette giorni di prognosi per l’anziano e cinque per la donna.

Incastrato dalle telecamere

A incastrare il 41enne sono state le immagini delle telecamere esterne e interne al palazzo. Gli agenti della Squadra mobile hanno ricostruito come l’uomo avesse incrociato la coppia un’ora prima per strada. A quel punto ha deciso di seguirli. Ha aspettato che i due facessero la spesa, poi li ha seguiti nel percorso di ritorno a casa, dove è avvenuta l’aggressione e la rapina.

Leggi anche: