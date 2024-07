Roma, rapinata la vedova di Chris Cornell dei Soundgarden: il pugno nello stomaco, poi la fuga con il Rolex da 50mila euro

Vicky Cornell è stata aggredita in via del Corso, in pieno centro: sulla vicenda indaga il commissariato di Trevi

Vicky Karayannis, vedova del cantante dei Soundgarden e Audioslave Chris Cornell morto suicida nel 2017, è stata derubata in pieno centro a Roma. La 45enne si trovava in via del Corso, angolo via dei Greci, quando un uomo le si è avvicinato, le ha sferrato un pugno nello stomaco e le ha strappato con forza dal polso un prezioso orologio. L’aggressione è avvenuta intorno alle 14.40. Il ladro è fuggito con un bottino da circa 50mila euro: il Rolex d’oro rosa di Vicky Cornell è infatti impreziosito da diamanti. Sul posto sono arrivati i poliziotti, coordinati ora nelle indagini dal commissariato di Trevi, che acquisiranno i filmati delle telecamere di sorveglianza di zona. Il rapinatore è ancora in fuga.

