“Amore no” spopola su TikTok e la rilancia l’autore stesso, ovvero Adriano Celentano – Il video

«Amore No – by Adriano #AdrianoCelentano #AmoreNo #AmoreNoRemix #SongOfTheSummer». Adriano Celentano si accorge su Instagram che è diventato virale su TikTok. E in un video raccoglie tutte le coreografie che da un mese impazzano sul social con la sua canzone del 1979. Tanti i commenti entusiasti dei followers. «Incredibile che una canzone finita nel dimenticato improvvisamente viene resuscitata cosa ne pensi vate?». E ancora: «Questi ragazzini li avevo visti anche io sono stupendi….comunque sappi che ti amo immensamente».

