«Che cazzo stai a di?», il sindaco di Spoleto manda nel caos il consiglio comunale – Il video

In terra umbra non si può mai stare tranquilli. Specialmente nei consigli comunali ma stavolta, oltre alle sedute con il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il caos va in onda in quel di Spoleto. Aula sospesa tra le urla, martedì, dopo che il sindaco Andrea Sisti si è scagliato con un sobrio «ma che cazzo stai a di?» contro il consigliere di opposizione Giancarlo Cintioli. Secondo quanto riporta Umbria24 si è scatenata la bagarre in aula, interrotta dopo pochi secondi dal presidente del consiglio Marco Trippetti, costretto a sospendere la seduta.

