Partita del cuore, politici contro cantanti. Mister Ignazio La Russa in spogliatoio svela il modulo: «Io come Oronzo Canà» – Il video

Da Schlein a Renzi e Conte, tutti i convocati per la 33esima edizione della partita benefica. Il match andrà in onda domani sera su Rai1

C’è la segretaria del Pd, Elly Schlein, appassionata di calcio e buona ala destra; in campo il capitano, Lorenzo Fontana, presidente della Camera, e ancora: Matteo Renzi, il leader del M5S, Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, Licia Ronzulli e Francesco Boccia centravanti. Questi i convocati per la nazionale politici contro la nazionale cantanti per la 33esima edizione della Partita del Cuore allo stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia, a L’Aquila, 15 anni dopo il terremoto. E come commissario tecnico dei politici c’è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che svela il modulo in spogliatoio: «Io farò l’allenatore come il mio mito, Oronzo Canà e il suo 5 5 5…» scherza, citando l’allenatore nel pallone interpretato negli anni ’80 da Lino Banfi. Ci crede La Russa, peccato che durante il riscaldamento il presidente del Senato ha sbagliato un rigore, sfidando Angelo Bonelli, leader di Europa Verde.

Dalla parte della nazionale cantanti abbiamo Al Bano Carrisi come mister, e tra i giocatori il capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt e Paolo Vallesi. La partita a scopo benefico è condivisa, con tutti i divertenti retroscena, su X. Durante la partita i politici sono spesso superati dai cantanti. Al secondo minuto del secondo tempo, segna Mida, numero 21. Caiata accorcia le distanze con un gol. Poi segna, per i politici, Fratoianni. Gli italiani potranno gustarsi il match domani sera, in prima serata su Rai Uno.

Le formazioni delle squadre politici e cantanti

Sotto la guida di Mister Albano hanno confermato per Nazionale Cantanti la propria presenza il Presidente e Capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Drillionaire, Cricca, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Ubaldo Pantani, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pierpaolo Pretelli, Bnkr44, Moreno Donadoni, Aka7even, Mida, Sergej, Biondo e Antonio Orefice.

La Nazionale della Politica ha come capitano il Presidente della Camera Onorevole Lorenzo Fontana, Alberto Baracchini sottosegretario all’editoria, Anna Ascani vicepresidente della Camera dei Deputati, Elly Schlein segretaria del Pd, Giancarlo Giorgetti ministro dell’economia e delle finanze, Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 Stelle, Ignazio La Russa presidente del Senato, Licia Ronzulli vicepresidente del Senato, Matteo Renzi Senatore della Repubblica e Pier Ferdinando Casini Senatore e Presidente dell’Interparlamentare Italiana. In rappresentanza del Governo sarà presente la Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Onorevole Maria Teresa Bellucci.

I proventi al Bambin Gesù e all’Ospedale San Salvatore de L’Aquila

Risulta già attivo, intanto, e lo sarà fino alla messa in onda su Rai1, mercoledì 17 luglio, il numero solidale 45585 dedicato al progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che offre alloggio e sostegno gratuito a circa 3 mila famiglie che da tutta Italia e dall’estero raggiungono ogni anno la capitale per le cure dei loro figli, affetti da gravi malattie. L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di RAI Per la Sostenibilità-ESG attraverso il supporto informativo dei canali editoriali RAI dal 12 al 17 luglio. L’incasso dello stadio sarà invece condiviso con il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore a L’Aquila per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso. «Abbiamo ritagliato due ore per fare una cosa bella, speriamo porti bene, poi torneremo ai nostri doveri cercando di fare il meglio possibile», ha dichiarato prima della partita il ministro Giorgetti. E scherza: «Meglio fare il portiere che il ministro».

