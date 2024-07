Linus si schianta a terra con lo scooter, la reazione della gente che lo ha sorpreso: «Non sapevano chi fossi, eppure…»

Una buca e la moto scivola via, la caduta in strada e le escoriazioni. Ma anche una piacevole sorpresa: i passanti che si fermano ad aiutare senza sapere che sotto al casco c’è Pasquale Di Molfetta, conosciuto come Linus, volto noto di Radio Deejay. A raccontarlo è il protagonista dello sfortunato incidente, occorso mercoledì 17 luglio mattina, che sdrammatizza: «Come dicono i saggi, ricevere guai significa ricevere fortuna. Che è un concetto che va un po’ approfondito. Significa che ogni contingenza negativa si porta dietro anche dei risvolti positivi». E poi ricostruisce la dinamica. «Un’ora fa sono caduto con la Vespa, ho preso in pieno una buca e sono volato via», scrive sui social, «sono atterrato su ginocchio e piede, purtroppo non avevo la saponetta dei piloti, per fortuna non mi sono fatto niente di grave. Vespa intatta, pantaloni e scarpa da buttare». Linus poi però sottolinea anche il gesto dei passanti: «Dov’è il bello, a parte i danni risibili? Nella gente che si è fermata e mi ha rincuorato e assistito. Non certo in quanto personaggio pubblico, avevo il casco e nessuno mi ha riconosciuto. Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo».

