Matera, morti due vigili del fuoco impegnati a spegnere un incendio: «Volevano mettere in salvo una famiglia»

Due vigili del fuoco sono morti a Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di Matera, mentre erano impegnati a spegnere un incendio boschivo. Si tratta di due uomini di 45 anni, entrambi originari della Basilicata. «Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme», ha raccontato Antonello Mele, sindaco di Nova Siri, per poi aggiungere: «Si sono comportati da eroi». Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è detto «profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti» e ha espresso vicinanza «alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale». Il titolare del Viminale ha poi ricordato «il coraggio e lo spirito di servizio dei Vigili del fuoco», che operano «in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità».

Morti sul lavoro

Subito dopo aver appreso la notizia della morte dei due vigili del fuoco, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si è recato a Nova Siri. «Una notizia che mi sconvolge, perché a perdere la vita sono due uomini nel pieno svolgimento del loro lavoro», ha commentato il governatore lucano. Alle sue parole si aggiungono quelle di Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile: «L’incidente ci conferma tristemente quanto sia complesso e rischioso il lavoro che svolgono le donne e gli uomini impegnati in prima linea nella lotta attiva agli incendi boschivi e ci impone di ricordare che, al di là delle azioni dolose, i comportamenti scorretti oltre a causare danni ingenti al nostro patrimonio naturale possono mettere in serio pericolo gli operatori impegnati nello spegnimento».

