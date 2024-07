Karolina Rodriguez: l’arresto della “mantide” di Milano che truffava signori di mezz’età

Karolina Rodriguez è stata arrestata. La 39enne venezuelana che viveva a Milano dovrà fronteggiare accuse gravi: truffa e riciclaggio. Su di lei gravava un ordine di cattura internazionale. Ma l’hanno trovata a Mazara del Vallo in Sicilia. E ora dovrà spiegare perché ha fatto sparire un sacco di soldi, ufficialmente reinvestiti, grazie alla sua capacità di agganciare, circuire e infine colpire uomini di mezza età. Una “dote” che l’ha fatta mettere nella lista delle cosiddette Mantidi, di cui Milano è piena. Anche per le sue relazioni con commercianti di oro e preziosi e con mediatori dall’odore di criminalità. Pure per la ricettazione, di cui quella milanese, spiega il Corriere della Sera, è scuola per antonomasia.

La signora Rodriguez ha soggiornato negli alberghi più esclusivi del Quadrilatero, ha viaggiato spesso con destinazione Dubai servendosi di documenti di identità falsificati. E si è scoperto che ha alcune proprietà immobiliari nei Paesi Bassi. La corte d’appello di Palermo ora dovrà valutare la richiesta d’estradizione nei suoi confronti spiccata dal Venezuela. Sono finiti gli otto mesi di latitanza durante i quali si muoveva tra feste, eventi mondani e altre amenità. Ora dovrà cominciare a spiegare dove sono finite le centinaia di migliaia di euro che ha fatto sparire.

Leggi anche: