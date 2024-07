Dimentica la figlia di 1 anno in auto sotto il sole, il papà la ritrova morta: la tragedia nel Veneziano

Quando si è accorto che la bambina era rimasta in auto, l’uomo ha chiamato i soccorsi. Ma per la piccola non c’era più nulla da fare

Aveva appena un anno la bambina morta oggi a Marcon, nel Veneziano, dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per alcune ore. La bambina sarebbe stata dimenticata in macchina dal padre. È stato lui a ritrovare la figlia in auto dopo essere tornato sul luogo in cui aveva parcheggiato.

La scoperta nel parcheggio dell’ufficio

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe lasciato la figlia nel parcheggio del suo ufficio. Avrebbe invece dovuto portarla all’asilo nido alle 8, prima di andare al lavoro. Dopo sei ore, è tornato alla sua auto e lì ha fatto la tragica scoperta.

L’allarme e l’arrivo dei soccorsi

L’uomo ha chiamato i soccorsi, ma nonostante l’ambulanza fosse arrivata in pochi minuti, per la bambina non c’era più nulla datare. I genitori della bambina sono ora seguiti dall’assistenza psicologica messa a disposizione dalla Usl 3.

Leggi anche: