Questo video non mostra dei “festeggiamenti per la vittoria del califfato islamico” alle elezioni in Francia

È stato girato nel 2019, quando vi furono proteste per l’ennesima candidatura di Abdelaziz Bouteflika alle elezioni in Algeria

Circolano post sui social secondo cui in Francia, durante i festeggiamenti per l’esito delle elezioni parlamentari in cui il Rassemblement National non è riuscito a ottenere la maggioranza, molte persone si sarebbero arrampicate su un monumento sventolando bandiere dell’Algeria per celebrare la vittoria del «califfato islamico». Tuttavia, la clip non risale alle elezioni parlamentari francesi del 2024 e non c’entra con il ‘califfato islamico’.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui si vedono delle persone arrampicarsi a un monumento sventolando bandiere dell’Algeria.

La clip viene usata per sostenere che in Francia abbia vinto il «califfato islamico».

Il filmato non riguarda le elezioni francesi del 2024, bensì le proteste per l’ennesima candidatura, nel 2019, dell’ex presidente dell’Algeria Abdelaziz Bouteflika al voto del Paese nordafricano.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui e qui altri esempi). Nella descrizione si legge:

Francia, perdono i Patrioti, vince il califfato islamico.

Il video mostra un nutrito gruppo di persone sul monumento alla Repubblica, al centro dell’omonima piazza di Parigi, mentre sventolano bandiere dell’Algeria. Tuttavia, la clip non risale ai giorni intorno alle elezioni parlamentari francesi del 2024, ma al marzo del 2019, quando in numerose città della Francia, migliaia di manifestanti erano scesi in piazza per protestare contro la candidatura di Abdelaziz Bouteflika, presidente dell’Algeria dal 1999 al 2019. Nell’aprile di quell’anno il politico lasciò la carica a causa delle proteste e delle precarie condizioni di salute, che lo portarono alla morte nel 2021.

Le proteste per le elezioni in Algeria

Come mostrato nelle seguenti immagini, si può constatare che si tratta delle stesse proteste grazie alla foto del 10 marzo usata in un articolo di RTL.

Conclusioni

Bandiere dell’Algeria in Francia per celebrare la vittoria alla elezioni del 2024 del califfato islamico. Questo quello che secondo numerosi post sui social si vede in un video, che però mostra le proteste contro l’ennesima candidatura di Abdelaziz Bouteflika alle elezioni in Algeria nel 2019.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: