Arrivano temporali e grandine al Nord, picchi fino a 40 gradi al Sud: come cambia il meteo nel weekend

Rischio grandine domenica nelle regioni settentrionali, mentre al Mezzogiorno il caldo non dà tregua

Da una parte caldo intenso con punte fino a 40 gradi e polvere del Sahara, dall’altra forti temporali con rischio di grandinate e forte vento. L’Italia si presenta divisa in due nel terzo weekend di luglio. Tutta colpa, spiega 3B Meteo, dell’arrivo di forti perturbazioni che transiteranno oggi, venerdì 19 luglio, e domenica 21 sulle regioni del Nord e parte di quelle del Centro. Insieme alle piogge, il fronte atlantico porterà anche a un abbassamento delle temperature nelle regioni settentrionali, dando un po’ di respiro ai cittadini dopo diversi giorni di caldo africano.

Le previsioni per venerdì 19 luglio

Venerdì 19 luglio continuerà l’ondata di caldo intenso. Al Nord il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con l’eccezione di qualche temporale sulla Val Padana. Le temperature si mantengono stabili con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al Centro, sole su tutte le regioni e temperature massime che arrivano fino a 37 gradi. Stessa situazione anche al Sud, con Puglia e Basilicata che faranno registrare picchi fino a 40 gradi.

Le previsioni per sabato 20

Al Nord, l’instabilità si trascinerà anche sabato 20 luglio, con qualche piovasco o temporale soprattutto in Veneto e Friuli. Nonostante la prevalenza di sole, calano leggermente le temperature massime, che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi. Idem anche al Centro, dove si vedranno temporali nel pomeriggio e le massime saranno comprese tra i 31 e i 36 gradi. Al Sud la situazione è pressoché invariata rispetto a venerdì, con massime comprese tra i 33 i 38 gradi e isolati acquazzoni solo sui rilievi.

Le previsioni per domenica 21

Domenica segnerà l’arrivo del maltempo più diffuso nelle regioni del Nord, in particolare dal pomeriggio, con temporali fin dal mattino in Valle d’Aosta, Piemonte e alta Lombardia occidentale. Nel pomeriggio l’instabilità si sposterà verso Est e raggiungerà in serata anche il Friuli e parte dell’Emilia-Romagna con il rischio di episodi di grandine di grosse dimensioni. Le precipitazioni porteranno con sé il primo importante calo delle temperature della settimane, con massime tra 27 e 32 gradi. Nella serata di domenica, i temporali arriveranno anche sull’Appennino e sulle Marche, mentre al Sud sarà un’altra giornata con picchi fino a 40°C.

In copertina: Turisti si riparano dal caldo in piazza San Pietro, a Roma (ANSA/Angelo Carconi)

Leggi anche: