Dargen D’Amico e la battuta amara al Tim Summer Hits: «Tanto finché non chiedi il cessate il fuoco non ti fanno niente» – Il video

«Rimango qua, concerto di Dargen per due giorni. Occupiamo la piazza. Tanto finché non chiedi il cessate il fuoco non ti fanno niente», questa la battuta, fatta sul palco del Tim Summer Hits da Dargen D’amico, davanti al conduttore Carlo Conti (alla guida del prossimo Festival di Sanremo) che cerca di non sottolineare la provocazione dell’artista. L’artista stava forse rispondendo a uno spettatore del pubblico a detta di Dargen, ironicamente «dispiaciuto» per la fine dell’esibizione. Le immagini della frase pronunciata stanno diventando virali sui social.

