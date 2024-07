Francia, i deputati negano la stretta di mano al parlamentare del Rassemblement National: «Mai all’estrema destra»- I video

Durante l’elezione del “nuovo” presidente dell’Assemblée Nationale, giovedì 18 luglio, diversi deputati hanno negato la stretta di mano a Flavien Termet, il deputato più giovane della Camera bassa e del Rassemblement National di Le Pen, che vigilava sulla corretta procedura di voto. «Non stringiamo la mano all’estrema destra. Mai», si è giustificato il parlamentare Louis Boyard su X (ex Twitter). «Non stringo la mano ai deputati del RN fuori dall’Assemblea, non vedo perché dovrei farlo all’interno», ha replicato Antoine Léaument a BFMTV. Più originale, invece, la reazione di François Piquemal – un altro deputato de La France insoumise – che ha mimato un «sasso-carta-forbici». «Nelle urne come a sasso, carta, forbici, alla fine vince sempre il Nuovo Fronte Popolare», ha scritto su X. Dopo tre turni di votazioni, la macroniana Yaël Braun-Pivet è stata rieletta presidente dell’Assemblea nazionale francese con 220 voti a favore, seguita dal candidato della sinistra riunitasi nel Nuovo Fronte popolare André Chassaigne, 207 voti, e da quello del Rassemblement National di Marine Le Pen Sebastien Chenu, a 141 voti. L’esito influirà con ogni probabilità sulla nomina del premier.

