Stalking selvaggio a una 17enne, dai messaggi fino alle molotov sotto casa: arrestata l’ex fidanzata 21enne con un complice

Una storia d’amore finita male tra due ragazze si è trasformata in una vicenda di stalking e violenza nel quartiere genovese di San Fruttuoso. La vicenda ha portato all’arresto una ragazza di 23 anni, accusata di stalking ai danni della sua ex 17enne, e un suo complice di 21 anni. Incapace di accettare la fine della relazione, la 23enne ha iniziato a perseguitare la minorenne, sino a tentare di dar vita a un incendio sotto casa. Dopo la decisione della 17enne di interrompere il rapporto, l’ex fidanzata ha iniziato una serie di azioni persecutorie: messaggi incessanti, chiamate e appostamenti sotto casa. Poi, lo scorso martedì sera, l’escalation. La 23enne ha affisso uno striscione nell’androne del palazzo della minorenne, proclamando ancora il suo “amore”. Quindi ha suonato ripetutamente al campanello e urlato il nome della ragazza, fino a quando la madre della minorenne è intervenuta, chiedendole di andarsene. Per tutta risposta, la giovane ha lanciato uno pneumatico nel giardino del palazzo, ignorando gli avvertimenti della madre della ragazza, che le ricordava che era già stata denunciata.

I tentati incendi

Ma non è finita qui. La notte seguente, la 23enne si è ripresentata con bottiglie di vetro riempite di calzini imbevuti di benzina, gettandole sotto casa della sua ex e bruciando una pianta in vaso. Nonostante fosse riuscita a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri, l’ex fidanzata non si è arresa. La sera successiva è tornata ancora una volta sul luogo con la complicità di un amico di 21 anni. Insieme hanno cosparso il portone con benzina e piazzato tre bottiglie di plastica contenenti calzini imbevuti di benzina. Fortunatamente, una vicina si è accorta della situazione e ha prontamente chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno arrestato i due poco distante dalla casa della minorenne. Un terzo complice, un giovane di 25 anni, è stato denunciato. La 23enne e il suo complice di 21 anni sono stati arrestati con l’accusa di stalking aggravato, detenzione e porto di armi, fabbricazione di armi e tentato incendio.

Leggi anche: