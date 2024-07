Parigi 2024, il nuovo spot della Nike con la voce di William Defoe: «Vincere non è per tutti». Ma un atleta non la prende bene – Il video

«Vincere non è per tutti». Così si chiama la nuova campagna di Nike, dominata dalla voce dell’attore William Defoe, che anticipa le Olimpiadi di Parigi 2024 e riscrive il concetto di vittoria. Se è sempre stato vero il motto che «l’importante è partecipare», lo spot ora vuole sottolineare il messaggio che non c’è niente di male nel desiderare di vincere. Nel filmato si vede una carrellata dei più grandi campioni mentre viene posta ripetutamente una domanda provocatoria: «Am I a bad person?», ovvero «Sono una brutta persona?». Tra gli atleti spiccano i volti di LeBron James, Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, A’ja Wilson, Sabrina Ionescu e Kobe Bryant. Ma anche di Serena Williams, Kylian Mbappè, Cristiano Ronaldo, Bebe Vio e Sha’Carri Richardson. Tuttavia, non passa inosservata un’assenza, quella di Kevin Durant, la superstar dei Phoenix Suns e di Team USA che con la nazionale americana nella sua carriera ha già vinto 3 medaglie d’oro e che in Francia mira alla quarta. E a farlo notare è lo stesso Durant che tra le sue stories di Instagram incalza il brand: «Dimmi Nike, sono una brutta persona?».

Leggi anche: