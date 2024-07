Bonolis fa a pezzi il Festival di Sanremo: «I grandi ospiti non ci sono più»

Paolo Bonolis ha partecipato al Giffoni Film Festival e all’indomani dei palinsesti Rai ha commentato con i ragazzi presenti le scelte portate avanti nelle edizioni più recenti del Festival di Sanremo. Le sue parole sono riportate oggi su Repubblica. Il conduttore lamenta, per il palco dell’Ariston, l’assenza dei grandi ospiti, «tra i punti di innovazione delle edizioni nel 2005 e nel 2009». «I grandi ospiti non ci sono più perché, credo che costino troppo. Visto che non c’è controprogrammazione, è sufficiente fare delle lunghe puntate di ‘Domenica In’ con una gara canora in mezzo. Può anche darsi che sia questo il ragionamento, che è economicamente più che legittimo», ha dichiarato. Bonolis ha però sottolineato: «Credo che un evento, l’evento della televisione italiana, vada eventizzato. E per eventizzarlo deve uscire qualcosa che altrimenti nei mesi precedenti la televisione italiana non è in grado di poterti offrire: allora diventa un evento». Il conduttore Mediaset ha guidato le edizioni sanremesi del 2005 e 2009: «Nel 2005 abbiamo veramente cambiato il festival rispetto a quello che era prima, mi è stata data la possibilità di poterlo cambiare». «Dopo tantissimi anni l’orchestra venne portata nel golfo mistico che secondo me a livello di immagine è la cosa migliore che si possa offrire», spiega, sottolineando che la regia con lui ha iniziato «a lavorare ogni singola canzone in base al contenuto con un’immagine dietro che sostenesse il racconto di quella canzone». Sua d’altronde l’idea della serata dei duetti o cover: «Mi permisi nel 2005 di parlare con i cantanti che avrebbero partecipato alla manifestazione e dirgli ‘Perché una sera, voi che siete maestri dell’arte del canto e della composizione musicale, non vi divertite a fare una fantasia su quello che vi appartiene?’, è nata così la serata del venerdì allora, adesso del giovedì, dove loro interpretavano la loro canzone a modo loro, in una maniera differente dall’interpretazione che avrebbero dato la gara sanremese, ed è una cosa che viene fatta ancora oggi». E ha ricordato i grandi ospiti, portati nel 2009, per «far padrinare i giovani da grandi personaggi del mondo della musica».

(In copertina Hugh Grant e Paolo Bonolis sul palco del teatro Ariston a Sanremo il 4 marzo 2005. L’attore tagliò il traguardo dei 50 anni il 9 settembre 2010. ANSA/CLAUDIO ONORATI)

