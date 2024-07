Aggressione omofoba a Roma, identificati i responsabili: denunciati per lesioni personali quattro ventenni

I presunti responsabili dell’aggressione omofoba avvenuta a Roma ai danni di una coppia di ragazzi gay sono stati identificati dai carabinieri. Si tratta di tre ragazzi e una ragazza, tutti incensurati e poco più che ventenni, ora denunciati per lesioni personali. In mattinata, i carabinieri del quartiere Eur – dove è avvenuta l’aggressione – hanno risentito le due vittime, che hanno riconosciuto in foto i quattro ragazzi. Secondo quanto ricostruito e testimoniato da alcuni video, le vittime erano appena uscite da una serata a tema lgbtqia+ e stavano attraversando la strada, mano nella mano, quando un’auto ha bloccato loro il passaggio e si è fermata. A quel punto, sono usciti tre ragazzi e una ragazza che hanno iniziato ad aggredire brutalmente la coppia. La scena è stata ripresa da alcuni testimoni e il filmato è stato diffuso dal Gay Center con un appello affinché i responsabili fossero individuati. Dopo l’aggressione, le vittime si sono precipitate in pronto soccorso e hanno denunciato l’aggressione alla polizia, chiedendo poi supporto legale al Gay Help Line, che offre assistenza alle vittime di omobitransfobia.

Leggi anche: