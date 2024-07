Nordio interviene sull’inchiesta in Liguria: «Ispezione sul caso Giovanni Toti? Ci sono molte anomalie. Valuteremo»

«È una situazione che ha molte anomalie, la seguiamo con estrema attenzione. Alla fine valuteremo». Lo ha detto il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ospite a Quarta Repubblica, sulla domanda se stia pensando di inviare una ispezione ministeriale al tribunale di Genova che ha disposto la custodia cautelare per Giovanni Toti. Nordio ha aggiunto che si tratta di una «situazione abbastanza singolare» e ha precisato di non aver capito la logica della custodia cautelare per il governatore ligure.

«La piazza contro Toti? Come quando interrogai De Michelis, spregevole accanimento»

Le immagini della piazza a Genova contro il presidente della Regione Liguria, coinvolto nell’inchiesta, «mi hanno riportato purtroppo a un evento di cui fui protagonista 30 anni fa, quando ho interrogato Gianni De Michelis alla procura di Venezia e sotto in piazza c’era un migliaio di persone che insultava quel ministro che fino a un mese prima avevano osannato». E ancora: «Io mi sono sentito umiliato come magistrato perché ritengo questa strumentalizzazione delle indagini per aggredire una persona che magari fino a ieri magari era stato un soggetto a cui ti rivolgevi per avere dei favori è stato estremamente sgradevole», ha continuato il ministro. «Trovo spregevole che ci siano persone che si accaniscano nei confronti di indagati e da pm, quella volta mi sentii umiliato – ha concluso – Non so come si sentano i mieli colleghi adesso di fronte a manifestazioni analoghe».

