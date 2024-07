Crollo a Scampia, cede un ballatoio della Vela Celeste: un morto e cinque feriti – Il video

Un morto, due feriti gravi e tre lievi: questo finora il bilancio del crollo verificatosi questa sera su un ballatoio della Vela Celeste, l’insediamento popolare del quartiere di Scampia, a Napoli. Sul posto si sono recati i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. Il cedimento è avvenuto poco dopo le 23. La Vela Celeste è una delle ultime rimaste in piedi a Scampia dopo l’abbattimento delle altre, deciso per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti. Subito dopo il crollo i residenti si sono precipitati in strada. Diversi i video sui social che denunciano la situazione.

(Copertina Ansa)

Leggi anche: