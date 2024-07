La guerra di Israele, in Ucraina e la batosta dei tassi di Christine Lagarde. Fedez inizia a perdere soldi, ma la mamma accusa la geopolitica e la Bce

Ricavi scesi del 20,5%, passando in un anno da 235.266 a 187.068 euro, e risultato di bilancio negativo per 9 mila euro a fronte dell’utile di 27.977 euro. È il primo segno finora emerso dell’anno nero dei Ferragnez. In attesa del deposito dei bilanci di Chiara Ferragni, questi sono i risultati del primo bilancio depositato invece dal marito Fedez, anche se materialmente lo ha fatto la mamma, Annamaria Berrinzaghi, che sovrintende a tutti gli affari del figlio. Sono i risultati del bilancio 2023 di Autoscontri srl, società controllata dalla capogruppo di Fedez che inverte il suo nome d’arte in Zedef srl.

Fedez con i suoi genitori

Quella assemblea che sembra una pièce con protagonisti mamma e papà Fedez

La Autoscontri srl era stata creata entrando nel business del noleggio di «veicoli di rappresentanza per business meeting e occasioni speciali», e pur non essendo la società più rilevante del gruppo, ha sempre contribuito negli ultimi anni ai guadagni di Fedez consegnando un piccolo utile. Ora è in perdita, pur avendo pagato appena 145 euro di tasse a differenza dei 19.953 euro dell’anno precedente. L’assemblea della società si è svolta a Milano il 28 giugno scorso, convocata da mamma Fedez ed avendo presente come segretario dell’assemblea il solo Franco Lucia, alias papà Fedez. Essendo i due genitori i soli presenti, figura un po’ grottesco il verbale di assemblea in cui «il Presidente constata e fa constatare che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno», e poi «…apertasi quindi la discussione sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde fornendo tutte le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti dagli intervenuti». Per non fare mancare nulla alla rappresentazione il verbale si chiude così: «A questo punto il Presidente, dopo aver regolato lo svolgimento della discussione e constatato che nessuno dei presenti chiede più la parola, sottopone alla votazione dei soci, con metodo palese e per alzata di mano, gli argomenti posti all’ordine del giorno. Tutti i soci, rappresentanti complessivamente il 100% (cento per cento) del capitale, esprimono voto favorevole». Da notare che l’unico socio era appunto la Zedef rappresentata da mamma Fedez che presiedeva l’assemblea.

Travolti dalla Lagarde e da ben due guerre alle porte dell’autonoleggio di lusso

Non meno impettite le spiegazioni di quel rosso di bilancio da 9 mila euro riportato a nuovo per essere coperto successivamente. Secondo la relazione l’autonoleggio di lusso di Fedez ha dovuto affrontare bufere economiche tali da essere restato in piedi per miracolo. Mamma Fedez ha citato fra queste le «turbolenze economiche e geopolitiche che hanno notevolmente influenzato l’andamento dei prezzi di alcune delle principali materie prime presenti sul mercato. In particolare, preoccupa il prezzo delle materie prime energetiche, elemento oggi più che mai centrale, a causa dei forti shock causati prima di tutto dalla nascita del conflitto in Ucraina, con le relative sanzioni alla Russia, e poi dallo scoppio del tumulto in Medio Oriente, che ha avuto anch’esso un forte impatto sul prezzo di tali materie prime. A questo, si aggiunga un contesto caratterizzato da un elevato costo della vita, una debole domanda esterna e un inasprimento della politica monetaria». Sulla povera Autoscontri, dunque, si sono abbattute due guerre e la politica sui tassi della Bce di Christine Lagarde.

Si intravede però una luce di speranza su questo 2024

Nonostante queste condizioni proibitive però la società andrà avanti, e la Berrinzaghi spiega che «la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività». Secondo mamma Fedez infatti «i flussi di cassa prodotti dalla gestione corrente sommati alle risorse finanziarie già disponibili oltre all’eventuale supporto da parte dei soci, come dimostrato in passato, sono sufficienti a far fronte al fabbisogno finanziario per i prossimi 12 mesi».

Leggi anche: