Il pitone gigante trovato nella soffitta di un condominio del Veneziano – Il video

Un serpente di grandi dimensioni è stato trovato in una soffitta di un condominio a Mestre, in provincia di Venezia. L’animale, che scorrazzava nell’edificio di via Milano 50, dovrebbe essere un pitone, appartenente a una specie esotica. La scoperta è avvenuta grazie a un condomino che si era recato momentaneamente nella soffitta del palazzo, di proprietà di un’associazione di beneficenza. E il pitone, nascosto sotto una porta, è stato avvistato per la prima volta quando il condomino ha notato qualcosa di strano tra gli oggetti accatastati nella soffitta. Una squadra dei vigili del fuoco, ricostruisce Il Gazzettino, è arrivata da Cavarzere per gestire la situazione.

Gli esperti hanno utilizzato uno strumento specifico per catturare il pitone, ma l’operazione si è rivelata più complicata del previsto. Il serpente, infatti, era saldamente avvolto attorno al bastone di cattura, rendendo difficoltoso il suo trasferimento in sicurezza. Dopo vari tentativi, i vigili del fuoco sono riusciti a depositarlo in una teca adeguata. Solleva non pochi interrogativi la presenza del pitone in soffitta. Una delle ipotesi è che possa essere scappato da un’abitazione vicina oppure che sia stato abbandonato da qualcuno che lo aveva importato da fuori e non era più in grado di prendersene cura.

