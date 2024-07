Mondadori compra il brand di Benedetta Rossi, l’affare dell’influencer col marito da 6,9 milioni

Affare da quasi 7 milioni di euro per l’influencer Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili, che hanno accettato l’offerta di Mondadori per l’acquisizione del 51% della loro sociale. Mondadori Media si è aggiudicata la quota di maggioranza di Waimea, la società titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico dell’immagine dell’influencer e del marito.

L’acquisizione di 6,9 milioni di euro

Waimea è detenuta al 97,9% da Benedetta Rossi e Marco Gentili (individualmente e per il tramite della società Maui Media) e al 2,10% su base paritetica da Emiliano Messeni e Marco Iacobellis. In una nota, il gruppo Mondadori spiega che l’operazione prevede «l’iniziale acquisizione da parte di Mondadori del 51% del capitale sociale di Waimea, i cui ricavi ed Ebitda 2023 ammontano rispettivamente a 4,5 milioni di euro e 2,7 milioni di euro, a termini che riflettono un enterprise value (per il 100% della società) su base cash&debt free di 13,5 milioni di euro. Di conseguenza il prezzo, che verrà corrisposto interamente per cassa al closing, è di 6,9 milioni di euro».

Il polo del food

In questo modo Mondadori avrà il controllo di un vero e proprio polo leader del settore food, sia online che sui media tradizionali. Il gruppo infatti era già titolare di «GialloZafferano» e ora coordinerà le attività legate al marchio «Fatto in casa da Benedetta», attivo anche in alcuni programmi di cucina in Tv. I termini dell’operazione prevedono che, dopo il bilancio del 2028, la partecipazione di Mondadori possa salire anche al 70%.

