Stacca la panchina e la porta via sullo scooter. La svolta dopo il video virale a Palermo: «L’abbiamo ritrovata» – Il video

Le immagini di un uomo che trasporta una panchina sul suo scooter a Palermo sono diventate virali, dopo la denuncia sui social di alcuni residenti della zona vicino al Tribunale. La vicenda risale a domenica 21 luglio, quando un uomo ha staccato una panchina da un’area pubblica nel quartiere Zisa, l’ha caricata sul suo scooter e se l’è portata via. Dopo che le immagini sono apparse anche nel gruppo Facebook «Quartiere pulito» è partito l’appello per ritrovare almeno la panchina da parte dell’assessore Fabrizio Ferrandelli: «Aiutereste me e il “Comitato Quartiere Pulito” della zona Tribunale a ritrovarla?

Il soggetto saliva da via Juvara e ha svoltato in via Re Federico. Non deve essere andato lontanissimo….».

Dopo la denuncia ai carabinieri da parte del Comune, la panchina è stata ritrovata. In un post sulla sua pagina, l’assessore palermitano ha pubblicato la foto di un carabiniere proprio con la panchina rubata il giorno prima: «Sto andando a prenderla alla stazione dei carabinieri – ha scritto Ferrandelli – Esprimo un profondo ringraziamento agli organi di stampa che hanno aiutato a rafforzare l’opinione pubblica e le forze dell’ordine che in pochissime ore hanno creato le condizioni per il ritrovamento del bene comune. Arriva un messaggio corretto: lì dove l’amministrazione incontra la cittadinanza attiva e fa sistema comune, c’è poco spazio per individualisti ed egoismi».

