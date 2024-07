Il rapper Snoop Dog sarà uno degli ultimi tedofori alle Olimpiadi di Parigi 2024

Snoop Dog trasporterà la fiamma olimpica nel comune di Saint-Denis durante l’evento che precede la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 in programma venerdì 26 luglio. Il rapper statunitense è già arrivato a Parigi, oggi – martedì, 23 luglio – ha postato sui social una foto che lo ritrae nella Capitale francese. «U ready? Paris 2024 Olympics ya digggg», si legge su X. Con lui, ci saranno anche l’attrice francese Laetitia Casta, il rapper francese MC Solaar e l’ex astista ucraino Sergey Bubka. Durante una conferenza stampa di dicembre, il rapper aveva fatto sapere di essere «cresciuto guardando le Olimpiadi: sono emozionato di vedere gli atleti incredibili dare il massimo a Parigi – aveva aggiunto -. È una celebrazione di abilità, dedizione e ricerca della grandezza». Snoop Dog coprirà l’evento anche per NBCUniversal: fornirà, infatti, «resoconti» delle competizioni ed «esplorerà i monumenti iconici della città» per i programmi in prima serata su Nbc e Peacock.

Foto copertina: X/Snoop Dog

