«Pronto polizia c’è Batman sotto casa, sta scassinando un distributore di sigarette». 51enne arrestato a Cagliari

«Pronto polizia, sotto casa c’è Batman che sta scassinando un distributore automatico di sigarette». Grazie a questa stranissima chiamata gli agenti della squadra volante di Cagliari sono a riusciti a bloccare, ancora con le mani tra i pacchetti di sigarette, un 51enne, già noto alle forze dell’ordine travestito da noto supereroe. Al 113 il residente che ha segnalato il ladro ha fornito particolari utili sull’uomo come un «passamontagna e la maschera di Batman». Sentendo le sirene della polizia avvicinarsi, il 51enne ha tentato una fuga, ma a differenza di Batman non è riuscito ad allontanarsi e sparire nel buio venendo bloccato subito dagli agenti. Poco distante dal luogo in cui è stato fermato i poliziotti hanno trovato un martello, un cacciavite e un seghetto usati per scassinare il distributore automatico e una sacca con tutta la refurtiva. Stamane il 51enne è stato processato e rimesso in libertà con l’obbligo di dimora.

(in copertina immagine di repertorio Ansa/EPA/JUSTIN LANE)

