Torino, le perquisizioni per l’aggressione ad Andrea Joly e l’ex Casapound diventato leghista alla festa dell’Asso di Bastoni

La polizia a Torino sta perquisendo le abitazioni di alcuni militanti di Casapound e nel circolo l’Asso di Bastoni, dove è stato aggredito il giornalista Andrea Joly. In via Cellini, nel quartiere San Salvario, Joly stava fotografando e girando video quando un gruppo di persone lo ha accerchiato, spintonato e preso a calci. La polizia starebbe cercando gli abiti indossati la sera dell’aggressione dai militanti di CasaPound ripresi nei video del pestaggio. Al momento sarebbero tre le persone identificate come presunti autori dell’aggressione a Joly. Due di queste erano state già identificate dalla Digos nelle ore successive ai fatti. Si tratta di un 45enne e un 53enne, con precedenti legati alla loro attività politica.

Le accuse

Le accuse sono violenza privata e lesioni personali. Con l’aggravante del reato commesso «per agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi», che abbiano tra i loro scopi la «discriminazione o l’odio etnico, nazionale, razziale o religioso». La via dove si trova il circolo Asso di Bastoni è stata chiusa dai blindati dei reparti mobili della polizia. Indaga il pubblico ministero Paolo Scafi. Intanto l’edizione torinese del Corriere della Sera parla di Matteo Rossino, già leader di Casapound e presente alla festa, che da un anno è tesserato con la Lega. A testimoniarlo, spiega il quotidiano, le foto pubblicate durante la serata e poi cancellate. Rossino è fondatore dell’associazione sovranista «Torino tricolore». Il leghista Riccardo Molinari dice: «Rossino ha lasciato CasaPound. Evidentemente se ha cambiato partito, non ha più quelle idee».

Marco Rossino

L’ex leader dei «Fascisti del Terzo Millennio» ha detto di non aver rinnovato la tessera del «movimento» Cp e dell’Asso di Bastoni. Nelle foto di sabato si confonde tra i tanti volti sorridenti. Insieme a lui c’è anche Euclide Rigato, già consigliere comunale di Varisella, che al party indossava la maglietta degli ZetaZeroAlfa, la band di Gianluca Iannone.

