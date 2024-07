Il decreto “salva casa” è legge: via libera del Senato. E Salvini si scatta una foto con tutto il gruppo parlamentare

Via libera definitivo dal Senato al Decreto legge “salva-casa”. L’Aula di Palazzo Madama ha confermato la fiducia al governo posta sul provvedimento con 106 voti a favore, 68 contrari e un’astensione. Non essendo intervenute modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera, il decreto è così convertito in legge. Presente, per l’approvazione finale, anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Subito dopo il voto, il leader si è seduto tra gli scranni della Lega mettendosi in posa per uno scatto con tutto il gruppo parlamentare, tra cui c’era anche l’altro ministro leghista Roberto Calderoli.

Leggi anche: