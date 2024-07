Campionessa di equitazione beccata a frustare il cavallo 24 volte. Bandita dai Giochi Olimpici di Parigi – Il video

Charlotte Dujardin, la tre volte campionessa olimpica di equitazione britannica, è stata mostrata mentre colpisce ripetutamente un cavallo sulla parte posteriore delle gambe con una frusta in un filmato trasmesso mercoledì dalla trasmissione di ITV Good Morning Britain. Dujardin, proprio per via di queste immagini, è stata bandita dai giochi olimpici di Parigi. Il trattamento riservato all’equino, a detta degli inglesi «come se fosse un elefante da circo», fa discutere. Nel video completo, trasmesso dal Telegraph, si vede la campionessa colpire l’animale per ben 24 volte.

L’insegnamento del “piaffe” (che non si fa così)

Nelle immagini, spiega la testata britannica, si vede Dujardin intenta a insegnare al cavallo il “piaffe”, una tecnica di trotto lento che risale al Rinascimento. Ma chi insegna il piaffe di solito lo fa dando dei leggeri colpetti al cavallo, solo per incoraggiarlo a sollevare le gambe. L’atleta ha ammesso di aver fatto un «errore di valutazione». Il maltrattamento è avvenuto durante una sessione di allenamento con un cavaliere di 19 anni nel Gloucestershire. La 39enne si è immediatamente dimessa dal Team GB prima di essere sospesa provvisoriamente per sei mesi dall’organo di governo dell’equitazione, la FEI. Ha dichiarato di essersi «profondamente vergognata» quando ha saputo che il filmato era stato inviato alle autorità.

