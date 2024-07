Caravaggio, bimbo di un anno resta chiuso in auto sotto il sole: salvato grazie a un’app

Un bambino di un anno si è chiuso accidentalmente dentro l’auto, mentre la mamma stava caricando la spesa, con già 33 gradi registrati ma è stato salvato tramite un’app. La notizia la riporta oggi Il Giorno, spiegando anche come, con l’arrivo dei soccorsi, il piccolo sia stato salvato in tempo. L’episodio è avvenuto lunedì intorno alle 18:30 di fronte al supermercato Sigma, in viale Papa Giovanni, a Caravaggio nella bergamasca. Dopo la spesa, la mamma ha messo il figlio di quasi un anno sul seggiolino all’interno dell’auto, lasciandogli inavvertitamente la chiave. Mentre si dirigeva verso il baule per caricare le borse, il piccolo ha attivato la chiusura centralizzata, chiudendosi lui dentro il mezzo e serrando di fatto tutte le portiere. Inutile provare a far pigiare il pulsante al bambino, troppo piccolo. La madre, date le alte temperature, si è subito allarmata e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia locale e i carabinieri. E i vigili del fuoco che però, per evitare di rompere il vetro della portiera con il piccolo a un passo, hanno pensato di smontare lo sportello pezzo a pezzo. In quel momento un passante, notando il modello dell’auto, ha suggerito che quel modello potesse avere un’applicazione per aprire da remoto l’abitacolo. Così è stato contattato telefonicamente il papà del bambino che, dal lavoro, è riuscito ad aprire il veicolo tramite l’applicazione.

Leggi anche: