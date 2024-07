Kamala Harris «gattara infelice e senza figli»: è polemica sulla vecchia intervista di J.D. Vance, candidato vice di Donald Trump – Il video

Kamala Harris? «Una gattara infelice e senza figli». Fa discutere l’intervista riaffiorata sui social in cui J.D. Vance, scelto da Donald Trump come suo vice per la campagna elettorale in vista delle presidenziali di novembre, parla dell’attuale vicepresidente americana e probabile candidata democratica alla Casa Bianca. L’intervista risale al 2021 ed è stata rilasciata su Fox News in un programma condotto da Tucker Carlson, figura controversa del giornalismo americano e considerato vicino agli ambienti di estrema destra.

La vecchia intervista di Vance riaffiorata online

Nel suo intervento, J.D. Vance critica l’operato dell’amministrazione Biden e parla degli esponenti del Partito democratico – tra cui Kamala Harris e Alexandria Ocasio-Cortez, entrambe donne ma non madri – come di «un branco di gattare senza figli con vite miserabili». Il politico dell’Ohio cita anche Pete Buttigieg, segretario ai Trasporti, che è omosessuale e di figli ne ha due (adottati), ma viene incluso comunque tra gli esempi di «gattare». I democratici, attacca ancora Vance nell’intervista tv, «sono infelici per la loro vita e le scelte che hanno fatto e per questo vogliono rendere infelici anche noi».

La presa di posizione di Hillary Clinton e Jennifer Aniston

Ora che Vance è stato scelto da Trump per unirsi al ticket repubblicano e Kamala Harris sembra destinata a raccogliere il testimone da Joe Biden per i democratici, l’intervista è tornata a circolare online, suscitando non poche polemiche. «Un individuo che di certo non odia le donne che hanno libertà», commenta ironicamente Hillary Clinton. Ma a criticare le parole di Vance è anche Jennifer Aniston, che sui social scrive: «Non riesco davvero a credere che questo venga da un potenziale vicepresidente degli Stati Uniti. Tutto quello che posso dire è… Signor Vance, prego che sua figlia abbia la fortuna di avere figli un giorno». L’attrice di Friends, 55 anni, aggiunge: «Spero non abbia bisogno di ricorrere alla fecondazione in vitro come seconda opzione, perché stai cercando di portarle via anche questo».

