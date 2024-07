Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4 sentita a Napoli e sulle isole del Golfo: nuovo crollo a Bacoli – Il video

Alle 13:46 di oggi, venerdì 26 luglio, si è verificata una nuova scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Le rilevazioni dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, parla di una scossa di magnitudo 4.0 a una profondità di 4 chilometri. I comuni più vicini all’epicentro sono Bacoli, a soli due chilometri, Monte di Procida (4 chilometri), Pozzuoli (5 chilometri), Procida (8 chilometri) e Quarto (9 chilometri). Il tremore della terra è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli e sull’isola di Procida, come confermato da diverse testimonianze. Tanti cittadini hanno raccontato di aver percepito distintamente la scossa, descritta come «forte» e «prolungata». Alcuni hanno anche lasciato per precauzione le case scendendo in strada.

Frana un costone a Bacoli

Poco dopo la scossa con epicentro nei Campi Flegrei, la Protezione Civile ha fatto sapere che non sono stati segnalati danni. «In seguito all’evento – si legge in una nota – la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni». Il giornalista Rai Antonello Perillo ha pubblicato un video in cui si vede un costone franato a Bacoli subito dopo il terremoto di oggi. Un episodio molto simile si era verificato anche durante la scossa dell’11 luglio scorso, quando una parte di un costone era franato con diversi bagnanti nelle vicinanze.

Stop ai treni della circumvesuviana e la metro di Napoli

In seguito alla scossa di terremoto delle 13.46, Eav – la società che gestisce i trasporti pubblici in Campania – ha diffuso in una nota in cui annuncia la sospensione della circolazione ferrroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea. Una scelta che la holding definisce «obbligata» e che serve a svolgere «le opportune verifiche tecniche all’infrastruttura ferroviaria ed agli impianti».

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale sulla linea metropolitana Villa Literno – Napoli S.Giovanni Barra, a seguito della scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico. La circolazione dei treni sull’infrastruttura AV è regolare.

