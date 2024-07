Piacenza, colonnello in pensione fa un post vestito da SS nazista: «Volevo dare la sveglia come Vannacci»

Divisa grigia delle SS naziste, fascia rossa con svastica nera sul braccio e croce di ferro sul taschino della giacca. Si è presentato così in una foto pubblicata sui social il colonnello Giovanni Fuochi, ex ufficiale militare di Piacenza, che nel post scrive anche: «Sinistrorsi, vi aspetto». A darne notizia è il quotidiano locale Libertà, che ha intervistato l’ex ufficiale. Fuochi non nega di aver postato la fotografia. Anzi, ne rivendica il contenuto e prova a giustificarsi così: «Colleziono uniformi e volevo dire “sveglia”, un po’ come Roberto Vannacci». Piacentino, oggi in pensione, dal 1982 in Aeronautica militare, Fuochi ha prestato servizio alla base di San Damiano dal 1998 al 2001 nel periodo delle missioni dei Tornado che da Piacenza partivano per l’ex Jugoslavia.

Il post e i commenti rimossi

Dopo le polemiche, Fuochi ha rimosso la foto da Facebook, così come i commenti che egli stesso aveva scritto in risposta ad altri utenti. «Devi vedere l’intera uniforme: stivali e pistola Luger L8 compresa», scriveva il colonnello in pensione in un commento, secondo quanto riportato da Libertà. Ma ce ne sono anche di più sconcertanti: «Se mi dessero un po’ di spazio vedresti come spariscono gli Lgbt e coglioni vari» oppure «Sono fascista e ne sono orgoglioso, chi si professa democratico è di gran lunga più intollerante di me». Il post è stato pubblicato sul profilo Facebook privato dell’ex comandante ed è stato visibile solo per alcune ore. Dopo una conversazione telefonica con il direttore del quotidiano Libertà, Fuochi ha rimosso il contenuto.

