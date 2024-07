Lo chef Sergio Barzetti pestato fuori dal suo locale: «Non è la prima volta, ho già denunciato per stalking»

Lo chef Sergio Barzetti, anche noto come il re del risotto e volto televisivo apprezzato per le sue frequenti apparizioni nel programma Rai È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici, è stato aggredito nella serata di ieri a Malnate, in provincia di Varese. A fornire dettagli sull’accaduto è l’avvocato Carlo Alberto Cova, che difende Barzetti. Secondo quanto ricostruito finora, l’aggressione sarebbe avvenuta mentre lo chef stava caricando un furgone vicino al suo ristorante, Cucina Barzetti. Un uomo e una donna, noti per precedenti simili e non sconosciuti, lo hanno prima insultato e poi l’uomo lo ha preso a pugni. «Ci sono testimoni», ha sottolineato l’avvocato Cova, aggiungendo che le lesioni riportate da Barzetti sono lievi e guaribili in una settimana circa.

Il presunto filmato dell’aggressione

L’avvocato di Barzetti fa sapere che a breve sarà presentata denuncia per quanto accaduto fuori dal locale. Intanto, avrebbero individuato chi è stato. L’aggressore è un cittadino di nazionalità nordafricana che avrebbe anche filmato l’episodio di violenza. «Non è la prima volta che ho problemi», ha fatto sapere Barzetti, «ho ricevuto minacce e sono in corso processi per stalking in cui sono parte offesa». In seguito all’aggressione, lo chef ha deciso di chiudere il ristorante per la serata e di anticipare le vacanze. «Questa sera, insieme ai miei ragazzi dello staff, abbiamo deciso di tenere chiuso e di anticipare le vacanze. Vediamo che succede, ma ci si rialza», ha annunciato.

