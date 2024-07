Razzi dal Libano su Israele, 10 morti: «Anche bambini». Il ministro Katz: «Superata la linea rossa, è una guerra totale»

Hamas ha denunciato un attacco delle IDF su una scuola usata come rifugio sfollati. Consegnato da Tel Aviv ai mediatori americani un piano aggiornato per il cessate il fuoco

Un’altra giornata di sangue in Medio Oriente. Un razzo lanciato dal Libano è caduto sulla cittadina druso-israeliana di Majdal Shams, al nord dello Stato ebraico, uccidendo almeno dieci persone e provocando una trentina di feriti, dei quali sei in gravi condizioni. Tra le vittime, secondo quanto riferiscono i media locali, ci sarebbero anche dei bambini. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha riunito una riunione di emergenza con i vertici dell’esercito tra cui il capo di stato maggiore Herzi Halevi e i responsabili del fronte nord. Il premier Benjamin Netanyahu, in visita negli Stati Uniti, ha partecipato a distanza al vertice sulla sicurezza. Hezbollah ha negato di essere responsabile dell’attacco, che ha ucciso alcuni bambini che giocavano in un parco vicino al campo di calcio dove è caduto il razzo. Ma l’Idf ha ribattuto che, secondo quanto le informazioni raccolte dall’intelligence, la responsabilità sarebbe proprio della organizzazione militare libanese. «Non c’è dubbio che Hezbollah abbia oltrepassato tutte le linee rosse», ha detto a Channel 12 il ministro degli Esteri Israel Katz, «stiamo affrontando una guerra totale, Israele esigerà un prezzo ancora più alto da Hezbollah e avremo pieno sostegno da Stati Uniti ed Europa».

Raid di Israele su una scuola a Gaza: «30 morti»

Nel pomeriggio di oggi, 27 luglio, in diverse zone del nord di Israele erano risuonate le sirene d’allarme, costringendo i cittadini nei rifugi. Ma dalla Striscia di Gaza erano arrivate anche le accuse di Hamas all’esercito di Tel Aviv per aver bombardato un ospedale da campo a Deir al-Balah, nel centro della striscia di terra sul Mar Mediterraneo. Lì, un raid dell’Idf ha provocato 30 morti e circa 200 feriti, secondo quanto riferiscono le autorità di Gaza. Tel Aviv sostiene di aver eseguito l’attacco contro il plesso scolastico colpito perché in esso sarebbe stato nascosto nascosto un centro di comando e di controllo di Hamas e che la popolazione civile era stata avvisata. Versione che cozza con quella fornita dalla protezione civile di Gaza, controllata da Hamas, secondo cui il plesso scolastico era diventato luogo di rifugio per oltre 4 mila sfollati. I video diffusi da Associated Press mostrano decine di persone rimestare tra i calcinacci, alla ricerca dei dispersi. Le autorità gazawi hanno reso noto che i raid israeliani di oggi avrebbero ucciso almeno 50 persone in tutta la Striscia.

Guerra a Gaza, la proposta di pace

Dopo l’incontro tra Netanyahu e Joe BIden, nell’ambito della visita del premier israeliano negli Stati Uniti, i negoziatori dello Stato ebraico hanno consegnato un piano aggiornato di accordo per un cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza che contempli anche il rilascio di tutti gli ostaggi. Tra le condizioni volute da Netanyahu, il meccanismo di controllo per impedire il passaggio dal sud al nord di Gaza di miliziani. Il capo del Mossad David Barnea, il direttore della Cia William Burns, il premier del Qatar, Mohammed Al-Thani, e il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamal si troveranno domani 28 luglio a Roma per un vertice che possa consentire di sbloccare la situazione sulla Striscia. Tra le nuove condizioni su cui il premier ha più insistito c’è quella della permanenza del controllo israeliano del Corridoio Filadelfia, la striscia di terra tra Gaza e l’Egitto, per impedire il contrabbando di armi di Hamas come avvenuto nei passati anni.

