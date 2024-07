«Cretino, incapace… dovete soffrire, vi fa bene», la prof denunciata da 14 famiglie a Brescia: gli insulti a raffica, anche allo studente dislessico

È partita la protesta di 14 famiglie contro un’insegnante dell’Istituto agrario Pastori di Brescia, accusata di aver «mortificato gli alunni» di due prime e una seconda con insulti e discriminazioni. I genitori hanno diffidato la docente all’ufficio scolastico di Brescia e della Lombardia. Come riporta il Giornale di Brescia, i genitori sostengono che l’insegnate sia «venuta meno ai propri doveri di educatrice». In classe non solo insultava gli studenti, ma secondo i genitori avrebbe anche manifestato «intolleranza e disprezzo e discriminazione nei confronti di soggetti omosessuali». Ai ragazzi avrebbe anche mostrato foto di piante di marijuana che la docente dice di coltivare in casa sua.

Gli insulti della professoressa agli studenti

Nelle dieci pagine di denuncia, i genitori sostengono che l’insegnante avrebbe anche spinto alcuni dei loro figli a cambiare istituto «verso scuole private dove i voti si comprano». Durante le lezioni, la professoressa non si risparmiava in giudizi netti nei confronti dei ragazzi del tipo «non sei capace», «sei un ritardato, «sei un cretino». La docente aveva un modo tutto suo di spronare gli studenti, quando diceva loro che «l’umiliazione vi rende forti», in particolare per chi non viveva a Brescia: «Chi arriva dalla provincia sarà sicuramente bocciato». E poi: «Dovete soffrire perché vi fa bene».

«Adesso tutti dislessici»

La professoressa non si sarebbe contenuta neanche davanti a uno studente, che aveva presentato un certificato per un disturbo specifico dell’apprendimento: «Adesso diventano tutti dislessici per pretendere la sufficienza».

La denuncia

La denuncia è stata firmata dai genitori di studenti che sono stati «promossi con ottimi voti anche nelle materie dell’insegnante in questione – chiariscono nella denuncia – rimandati, respinti e trasferiti in corso d’anno». Le famiglie si sono rivolte a un avvocato che chiede ora all’Ufficio scolastico e al dirigente della scuola di prendere «tutti i provvedimenti sanzionatori ritenuti più opportuni» nei confronti dell’insegnante.

