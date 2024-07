Disagi sulla tratta Milano-Genova per una fuga di gas a Pavia: treni cancellati e ritardi fino a 100 minuti

I problemi sono iniziati in mattinata durante i lavori per la posa della fibra ottica: evacuate 20 famiglie

Una perdita di gas durante i lavori di posa della fibra ottica a Pavia ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Milano e Genova, con i treni che hanno accumulato ritardi fino a 100 minuti e alcune corse che sono state cancellate. La fuga di gas a cielo aperto è avvenuta nei presi dei binari dalla tarda mattinata. Sul posto si trovano i tecnici di Asm, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. A causare l’incidente i lavori per la stesura della fibra, durante i quali è stata lesionata una tubatura del gas a bassa pressione. La fuoriuscita ha causato la concentrazione di sacche di gas nei tombini del quartiere intorno alla stazione. I tecnici hanno effettuato i carotaggi per individuare l’origine della fuga e sono già iniziati i lavori di riparazione che richiederanno però alcune ore per la conclusione. Nel frattempo per sicurezza nella zona sono stati evacuati gli abitanti, circa 20 famiglie, di due case popolari.

Disagi sulla tratta Milano-Genova, il comunicato Trenitalia

Alle 15 Trenitalia ha avvisato che la circolazione è ancora sospesa su disposizione della Prefettura per un intervento dei Vigili del Fuoco. L’interruzione ha coinvolto i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Il treno FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:03) oggi è instradato da Milano a Genova su percorso alternativo via Torino/Alessandria e non ferma a Pavia. I passeggeri in partenza da Milano e diretti a Genova possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto. I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso. Trenitalia invita i passeggeri in partenza da Milano e diretti a Pavia e quelli in partenza da Pavia a rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

