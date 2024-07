Roma, maxi incendio di sterpaglie a Ponte Mammolo: evacuato un hotel – I video

Un incendio di grandi dimensioni è divampato a Roma domenica 28 luglio nel pomeriggio nella zona di Ponte Mammolo, nella zona a nord est della Capitale. Le fiamme si sono propagate tra le sterpaglie e alcune baracche. Gli occupanti delle abitazioni di fortuna si sono messi al sicuro, solo uno di loro è stato dovuto aiutare dai soccorritori. L’incendio si sta alimentando nella boscaglia, tra vegetazione e rifiuti, e una colonna di fumo nero è presto diventata visibile anche da altri quartieri della città. Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile. A scopo precauzionale, più per il fumo che per le fiamme, sono stati fatti evacuare una ventina di persone che si trovavano in una struttura alberghiera, e un’altra ventina dalle abitazioni più vicine al rogo. Sono stati poi allertati anche i tecnici di Arpa Lazio per il monitoraggio ambientale e il posizionamento di rilevatori per il campionamento della qualità dell’aria. «I possessori di case aventi terrazzi e balconi prospicienti il fronte del fuoco, devono ritirare tende e cose infiammabili collocate all’esterno, anche se le fiamme appaiono distanti. In caso di fumo persistente o maleodorante, vanno chiuse finestre e non attivati i climatizzatori a presa diretta esterna», le raccomandazioni a chi abita nei dintorni, «si raccomanda di seguire sempre le indicazioni dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia e della Protezione civile». Un altro incendio è divampato anche a Cesano e ha richiesto l’intervento di diversi mezzi di spegnimento aerei, con il supporto anche di due canadair. Anche qui una ventina di persone sono state evacuate.

