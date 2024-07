Giorgia Meloni con la figlia Ginevra a una festa di compleanno cinese: tra saluti e canzoni di felice augurio – Il video

Le immagini circolano su TikTok e sono state riprese dall’ambasciata della Repubblica Popolare cinese in Italia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un compleanno cinese in compagnia della figlia Ginevra, di 7 anni. Un video che circola su TikTok mostra la premier, con il suo staff, in un grande locale tipico di Pechino, il Ristorante museo della gastronomia imperiale. Meloni saluta, divertita le giovani ragazze intente a festeggiare un’amica con un cartello “Happy Birthday” e una canzoncina in cinese, probabilmente l’omologa dei nostri “tanti auguri a te”.

