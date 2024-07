Roma, rissa tra borseggiatori nella metro: volano sangue e ciocche di capelli

La stazione Barberini della metro di Roma è stata nuovamente teatro di una rissa violenta tra borseggiatori, sfociata in calci, tirate di capelli, urla e sangue. L’episodio è avvenuto sabato sera attorno alle 20:45. La rissa è iniziata sulla banchina della stazione della metro A ed è poi proseguita sulle scale della stazione, dove una borseggiatrice è stata rincorsa e tirata per i capelli da una sua “collega”. Lo scontro è stato tra due gruppi di borseggiatori di origine sudamericana, ricostruisce la Repubblica, che avevano adocchiato lo stesso passeggero da derubare. I primi scambi verbali sono presto degenerati in violenza fisica. La tensione si è alzata in più parti della metro, tanto che a fine serata gli addetti alla pulizia dell’Atac hanno trovato sangue e ciocche di capelli sul pavimento di entrambe le banchine.

Si cercano i fuggitivi

La polizia è intervenuta su chiamata del servizio di vigilanza, individuando subito un giovane di origine sudamericana, e pare sia lo stesso che lo scorso 28 giugno ha aggredito lo youtuber Simone Cicalone e la videomaker Evelina alla stazione metro Spagna di Roma. Un altro ragazzo è stato bloccato inizialmente dalla vigilanza, ma è riuscito a fuggire all’esterno della stazione, evitando così l’arresto. La polizia sta ora analizzando le riprese delle videocamere di sorveglianza per identificare il fuggitivo e gli altri protagonisti della rissa. Questo violento episodio si aggiunge alla lunga lista di molti altri, provocati da borseggiatori e borseggiatrici. Solo poche settimane fa, sempre alla stazione Barberini, un borseggiatore di origine sudamericana aveva seminato il panico spruzzando spray al peperoncino contro i passeggeri e costringendo l’Atac a sospendere il servizio.

